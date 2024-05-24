3 وسائل مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي.. القنوات الناقلة والتردد

مباراة قوية يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا السبت 25 مايو، أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ينتظرها عشاق الكرة المصرية -على اختلاف انتماءاتهم الكروية- بقلوب متعطشة لتحقيق انتصار جديد للقلعة الحمراء؛ لذا نوضح 3 وسائل مجانية لمتابعة المباراة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر يوم السبت 25 مايو، نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

3 وسائل مجانية لمتابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي

لن تقتصر متعة متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي على الجماهير المتواجدة بمدرجات ستاد القاهرة، وإنما يمكن لكل محبي الساحرة المستديرة والكرة المصرية وعشاق القلعة الحمراء متابعة أجواء اللقاء لحظة بلحظة ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر من خلال 3 وسائل مجانية، أولها مشاهدة قناة تايم سبورت الأرضية، وذلك عبر الترددات التالية:

التردد الرقمي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF32

التردد التماثلي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF9

متابعة المباراة في أثناء قيادة السيارة

كما يمكن متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مجانًا، سواء خلال قيادة السيارة أو ممارسة أي نشاط آخر، من خلال متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عبر الراديو، وذلك عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، وهي: