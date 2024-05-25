أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أعلن البنك المركزي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية، بنحو 12.50 جنيه للشراء و12.51 للبيع، ويشهد سعر العملة السعودية حالة من الاستقرار خاصة مع بدأ موسم الحج لهذا العام، إذ تستعد أولى الوفود للسفر إلى الأراضي المقدسة خلال اليومين المقبلين.

أسعار الريال السعودي اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، نحو 12.52 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.50 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.42 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.51 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء