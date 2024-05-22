الريال السعودي يخسر 16 قرشا في البنوك بشكل مفاجئ.. اعرف سعره الآن

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 22-5-2024، أدنى قيمة له في البنك العقاري المصري العربي، إذ بلغ نحو 12:14 جنيه للشراء، و12:49 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن رسميًا على المنصة الرسمية للبنك عبر شبكة الإنترنت، محققًا قيمة تراجع 16 قرشًا مقارنة بأسعار الأمس.

سعر الريال السعودي اليوم

«الوطن» تنشر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري نحو 12.44 جنيه للشراء، و12.47 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.46 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، 12.42 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في بنك cib.

في حين، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.41 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، 12.46 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.