محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الإشغالات الموجودة بالشوارع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية وأعمال دهان واجهات العمارات السكنية على الطريق الدائري.

شارك في الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، والأستاذ ياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفاصيل الجولة في الخصوص

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص، وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

أعمال دهان واجهات العمارات

وخلال الجولة وجه المحافظ بمتابعة أعمال دهان واجهات العمارات علي الطريق الدائري وتفعيل الدليل الشامل للهوية البصرية، من خلال اقتباس بعد التصميات الفنية وتطبيقها في عملية التطوير والتجميل بالشوارع.

كما تابع المحافظ توجيهاته خلال الجولة بالتنسيق مع المرور في رفع السيارات التي تنتظر في الاتجاهين لكنس الشارع بشكل كامل، وأسفل تلك السيارات، موجهًا أيضا بالتنسيق مع شركة نهضة مصر في عمل جدول زمني لإزالة التراكمات في مدن الخصوص وشبرا الخيمة، خاصة بمناطق ترعة الإسماعيلية ومنطقة محطة الصرف الصحي، وعزبة ناصر، موجهًا أيضًا بإستكمال السور الحديدي بكورنيش طريق الشركات على ترعة الإسماعيلية وتفعيل دوريات المتابعة الليلية لضبط أي مخالفات.

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وجه محافظ القليوبية بالاهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد علي شن حملة لضبط النباشبن وسائقي التكاتك والسيارات التي تسير عكس الاتجاه والتنسيق مع إدارة المرور، لضبط أي «توكتوك» يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة أيضًا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، وشدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية، كما تابع المحافظ أعمال إزالة مبني موقف سيارات حي غرب شبرا الخيمة القديم لبدء إنشاء محطة تموين سيارات في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وشركة غاز تك.