نقيب الموسيقيين اللبنانيين: لا صحة لإلغاء حفل أصالة في بيروت

قال فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية اللبنانية، إنه لا صحة لإلغاء حفل المطربة أصالة في بيروت، وأن ما يحدث بينها وبين الإعلامية نضال الأحمدية من تصريحات متبادلة، هو أمر يتعلق بهما وليس له أي علاقة بالحفل المقبل، التي وصفها بـ«المشكلات الخاصة».

الاتفاق على دفع كافة الرسوم الخاصة بالحفل

وأضاف «بوسعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المتعهد الخاص بالحفل انتهى من الاتفاق على دفع كافة الرسوم الخاصة بالحفل، التي خصصتها القوانين من أجل استخراج التصاريح، التي تتضمن نسبة 10% للمطربة أصالة ونسبة 2% لتذاكر الحفل، لافتًا إلى أنه من المقرر استخراج التصاريح، اللازمة قبل شهر من موعد الحفل حسب اللوائح القانونية.

بداية الأزمة بين أصالة ونضال الأحمدية

وتعود الأزمة بين المطربة أصالة والإعلامية نضال الأحمدية لنحو 7 سنوات ماضية، إذ جرى توقيف المطربة أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازتها للمواد المخدرة، وتبادل الاتهامات بين الثنائي وامتد الأمر للتصريحات التلفزيونية، وخاصة بعد تهنئة أصالة لزوجها فائق حسن بمناسبة عيد الحب أثناء فترة خطبتهما، والتي انتقدها نضال الأحمدية بشدة.