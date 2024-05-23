«نشغل التكييفات ولا لأ».. الأرصاد تكشف طبيعة التعامل مع طقس الأيام المقبلة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته البلاد على مدار الأيام الماضية، نتيجة تأثرها بالموجة الحارة، حيث سجلت «45 و44» درجة في بعض المناطق، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية بداية من غد الجمعة، أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة وحدوث انخفاض في درجات الحرارة على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، ويكون هذا الانخفاض بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ما أثار تساؤلا بين المواطنين «هل بعد انخفاض درجات الحرارة نشغل التكييفات والمرواح ولا لأ».

انكسار حدة الموجة الحارة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حتى مع انكسار الموجة الحارة، ستكون درجة الحرارة مرتفعة، حيث تسجل الحرارة 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و39 درجة مئوية على محافظات الصعيد، وتعتبر هذه أقل درجة حرارة تسجلها على هذه المناطق.

نصائح عند انكسار الموجة الحارة

وحول تشغيل التكيفات والمرواح، أوضح «القياتي» أنه في حال انخفضت حدة الموجة الحارة، فلا توجد مشكلة عند تشغيل التكيفات أو المرواح، إذ ستظل الأجواء حارة، ومن الضروري متابعة النشرات الجوية والتحذيرات في الفترة الحالية التي تشهد تقلبات شديدة لمتابعة أخبار الطقس، كما يجب على المواطنين أثناء عودة الموجة الحارة يومي «الأحد والاثنين» القادمين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري، مع ارتداء غطاء للرأس خاصة في فترة الظهيرة وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتغال داخل السيارات أثناء تواجدها تحت أشعة الشمس.