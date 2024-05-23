أسعار التكييفات اليوم في السوق المصرية.. 1.5 حصان يبدأ من 17 ألف جنيه

يزداد خلال الفترة الحالية الطلب على أجهزة التكييف بمختلف أنواعها، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، وتختلف أسعار هذه الأجهزة وفقًا لنوع وقوة الجهاز.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار التكييفات بمختلف أنواعها، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية.

تكييف 1.5 حصان بارد فقط

وتتراوح أسعار التكييفات 1.5 حصان بارد فقط، من 17 إلى 23 ألف جنيه، وفقًا لشعبة الأجهزة الكهربائية.

تكييف 1.5 حصان «انفرتر»

وتتراوح أسعار التكييفات 1.5 حصان «انفرتر» بين 23 إلى 27 ألف جنيه.

تكييف 2.25 حصان بارد فقط

يبدأ سعر التكييف 2.25 حصان بارد فقط، من 27 إلى 33 ألف جنيه، و«انفرتر» من 33 إلى 37 ألف جنيه.

تكييف 3 حصان بارد فقط

وتتراوح أسعار التكييفات 3 حصان، ما بين 37 إلى 43 ألف جنيه، و«الانفرتر» من 43 إلى 49 ألف جنيه.