الترجي يتلقى صدمة قبل لقاء الأهلي في نهائي أفريقيا.. عاجل

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاجتماع الفني لمباراة الترجي والأهلي، في اللقاء الذي يقام غدًا على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أسفر عن مفاجأة للنادي التونسي بشأن التذاكر المخصصة للفريق.

وأوضحت إذاعة «موزاييك» أنه تم تخصص 2500 تذكرة لجماهير الترجي وهو الأمر الذي فاجأ نادي الترجي التي كانت نتنتظر توفير 3500 تذكرة على الأقل وهو العدد المخصص طبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الترجي والسفير التونسي في مصر تجري مفاوضات مع الجانب المصري لزيادة عدد تذاكر الترجي التونسي خاصة أن عدد الجماهير تقدر بـ8000 مشجع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي تعهد بإضافة 500 تذكرة إضافية لنادي الترجي لتصل إلى 3000 تذكرة وهو ما لم يلقى رضاء إدارة الترجي التي كانت تطمح في المزيد.

الترجي يطلب زيادة العدد إلى 7 آلاف تذكرة

وكان نادي الترجي التونسي طالب بالحصول في وقت سابق على 7 آلاف تذكرة لجماهير الترجي في المباراة وفق ما أكده وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت».

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يقام في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا السبت، على استاد القاهرة الدولي.