رئيس نادي الترجي يتخلف عن بعثة فريقه في القاهرة لمواجهة الأهلي بسبب وفاة شقيقه

قرر حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، التخلف عن مرافقة بعثة فريقه المتجهة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب وفاة شقيقه قبل أيام قليلة من المواجهة المصيرية، ويرأس البعثة نيابة عنه رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي والمشرف العام على الرياضات الجماعية، بحسب إذاعة «IFM» التونسية.

وتستعد بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، إلى المغادرة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي 2023 - 2024، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

قرار مفاجئ في الترجي التونسي قبل التوجه إلى القاهرة

وحرص النادي الأهلي على تقديم العزاء لرئيس الترجي التونسي في وفاة شقيقه خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد التعادل سلبيا في مواجهة الذهاب التي استضافتها تونس، إذ يحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان حسم اللقب القاري رقم 12 في تاريخه.