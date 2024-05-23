الأهلي يفتقد نجم وسط الملعب أمام الترجي بسبب الإصابة

واصل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية قبل مواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري.

وواصل عمرو السولية التأهيل في ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم في بداية استعدادات الفريق لمواجهة الإياب بنهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة السبت المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد جاب الله طبيب الفريق أكد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني أن عمرو السولية فرصته صعبة في اللحاق بمواجهة الإياب أمام الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد العودة من تونس، ومواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب رادس وانتهت بالتعادل السلبي.

ويجهز كولر لاعبيه بدنيا ونفسيا لموقعة الإياب، لحسم الفوز وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي.