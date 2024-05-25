خطوات تحويل العصائر الطبيعية إلى آيس كريم.. «حلوى منعشة في الصيف»

المثلجات والآيس كريم من الأشياء التي يحب الأشخاص تناولها في درجات الحرارة المرتفعة لأنها تمنحهم شعورًا بالانتعاش والترطيب، ما يجعلهم يقبلون على شرائها بنكهاتها المختلفة، إلا أنّ بعض ربات المنازل تبحث عن طرق تحويل العصائر الطبيعية إلى آيس كريم، خاصة بعد ظهور الآيس كريم رول، ونوضحها في السطور التالية.

خطوات بسيطة يمكن اتباعها حتى تتمكن الأمهات من تحويل الفاكهة الطبيعية إلى آيس كريم على خظى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يُعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ جاءت المقادير كالتالي:

½ كيلو مانجو مجمدة

½ كوب عسل جلوكوز

2 كوب كريم شانتي مخفوق

لون طعام برتقالي

طريقة تحضير آيس كريم المانجو

في البداية، نخفق المانجو في الخلاط حتى تصبح ناعمة تمامًا

نضيف الكريم شانتي واللون ونقلب

نضع المزيج في القالب

نضع المكونات في الفريزر حتى يتجمد

آيس كريم ليمون نعناع

- المقادير

عصير ليمون

نعناع طازج

ماء

كريم شانتي بودرة

طريقة تحضير آيس كريم ليمون نعناع

نضرب النعناع وعصير الليمون في الكبة

نخلط بودرة الكريم شانتي بالماء مع خليط النعناع والليمون

نضع الخليط في علبة في الفريزر حتى يتماسك

آيس كريم بالموز والفراولة

- المقادير

3 ثمرات موز حلقات مجمدة

نصف كوب فراولة مجمدة

نصف كوب لبن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير آيس كريم بالموز والفراولة

نضيف الموز مع الفراولة واللبن والفانيليا في الخلاط وتُخفق

إضافة الخليط في علبة محكمة الغلق

يترك في الفريزر ليتماسك

آيس كريم البطيخ

- المقادير

1 كوب بطيخ منزوع البذر مجمد

2 موز شرائح مجمدة

1 ملعقة كبيرة شربات

طريقة تحضير آيس كريم البطيخ