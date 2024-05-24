منشد ديني: «لما غنيت مهرجانات ما كنتش مبسوط وارتحت لما عدت للإنشاد»

استضاف برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، عبر فضائية الحياة، المنشد نور الريس، للحديث عن مشواره في مجال الإنشاد، وتحوله من غناء المهرجانات للإنشاد.

وقال نور الريس: «عندما اتجهت للغناء وتقديم أغاني مهرجانات كان الغرض مادي، غير أنه في ناس كتير بتدعم اللي بيغنوا مهرجانات، وأنا غنيت بشكل اضطراري، وكنت بحب أغني الأغاني القديمة، واتجهت لشركة إنتاج متميزة بأغاني المهرجانات، وقدمت أغان كثيرة ولكن لم استقر».

سر نجاح المهرجان

وأضاف: «نجاح المهرجان يكمن في وضع كلمات ومعاني غريبة في الأغنية وكلام شاذ وملفت، فتستفز اللي بيسمع فيعلق ويشير، وده بيساعد في نجاح الأغنية، حتى ولو كانت ردود الفعل سلبية، والناس بدأت تدعم ده».

تابع: «أنشدت وأنا عمري 10 سنوات، حتى 23 سنة، وأخذت 3 سنوات في غناء المهرجانات، ولم أذق طعم الراحة والناس تغيرت عني وما كنتش مبسوط، ومعملتش فلوس منها والحمد لله، ولما رجعت للإنشاد ارتحت نفسيًا، وبفضل الله تربيت على صوت الشيخ النقشبندي».