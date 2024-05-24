أستاذ أزهري: السيدة زينب كانت كجدتها خديجة في عظمة الشخصية ورجاحة العقل

تحدث الدكتور حسن النجار أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، عن سيرة ومسيرة السيدة زينب رضي الله عنها، قائلا: «السيدة زينب من الدوحة المباركة الطاهرة من البيت النبوي الشريف، وولدت بعد سيدنا الإمام الحسين بعامين، وعاشت في رحاب النبي 5 أو 6 سنوات».

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، عبر فضائية الحياةً، أن السيدة زينب كانت عالمة وبليغة وحكيمة وشجاعة وشاعرة وعاقلة، وقيل في حقها إنها كانت كجدتها خديجة في عظمة الشخصية ورجاحة العقل.

تابع: وقيل عنها أيضا أنها كانت كأمها فاطمة في العفة، وكأبيها علي في البلاغة والفصاحة، وكأخيها الحسن في الصبر، وكالحسين في الشجاعة والإقدام.

ولفت إلى أن تطوير المساجد له باع طويل في الحياة الإسلامية، أما مسجد السيدة زينب فقد تم بناؤه في العصر الأموي، وكان في بيت الوالي الذي استقبلها عند مجيئها إلي مصر، وتوفيت في هذا البيت ودُفنت في المكان الذي تعيش فيه، وهذا المسجد اهتم به الأمراء والحكام على مدى الزمن، والدولة اهتمت بشكل كبير بالمسجد وطورته بشكل مبهر.