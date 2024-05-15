مقرأة كبار القراء بمسجد السيدة زينب غدا.. ونعينع في الحسين

تقيم وزارة الأوقاف مقرأة سورة الكهف لكبار القراء، غدا الخميس، عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار تعميم مقارئ كبار القراء بأنواعها في مختلف ربوع المحروسة.

مقرأة كبار القراء

وتقام المقرأة بحضور كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الدكتور ماهر الفرماوي.

سورة الكهف

وضمن اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته، يقرأ القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع سورة الكهف صباح يوم الجمعة المقبلة 17 مايو الساعة 10.30 صباحًا من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

كما محمد مختار جمعة كلف وزير الأوقاف، الشيخ أحمد سعد عباس محيسن إمام مسجد السيدة زينببالقاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة 17 مايو بعنوان «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة" من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، والتي ينقلها التلفزيون المصري.