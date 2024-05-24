قرار عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات أبناء المصريين في الخارج

قررت وزارة التربية والتعليم، إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات، بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التي رفعها أولياء الأمور على المنصة عن طريق الخطأ، عقب انتهاء جميع أيام الامتحانات، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، نظرا لقرب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج (2023/ 2024)، وفي إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب.

يأتي ذلك استجابة للشكاوى التي تقدم بها بعض أولياء الأمور، على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق الامتحانات

وتهيب الوزارة أولياء الأمور، سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب، بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة، والمدة المقررة والمشار إليها سابقا.