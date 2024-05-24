«تعليم الجيزة» تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية

تنطلق غدا السبت 25 مايو 2024 امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها «تجاري - صناعي - فندقي - زراعي - تعليم مزدوج».

وتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجنتي ميت عقبة الابتدائية وابن خلدون التابعين لإدارة العجوزة التعليمية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أبنائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية وكذلك رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لهم كما وجه بتوفير كل سبل الراحة.

مراعاة الدقة في التصحيح

وأكد على روح التعاون بين الإدارة التعليمية ورؤساء اللجان حتى تنتهي الامتحانات بهدوء ويسر ووجه بتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، كما تفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ميت عقبة الابتدائية وأكد على المصححين مراعاة الدقة في التصحيح وإعطاء الطالب حقه في الورقة كاملا، كما نبه على الدقة في المراجعة وتطبيق قواعد الرأفة استعدادا لإعلان النتائج.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة جولته التفقدية لاستعدادات امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة أكتوبر التعليمية، وتابع لجنة مدرسة الثانوية الفنية الصناعية المشتركة وجاهزية اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب، كما تابع كنترول الشهادة الإعدادية وأعمال التصحيح ورصد الدرجات ووجه على مراعاة الرأفة والدقة في التصحيح والمراجعة على أن يكون التصحيح في صالح الطالب وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأثنى على حسن التنظيم والجهد المبذول لتظهر الجيزة بالشكل اللائق الذي يليق بمكانة الجيزة وعراقتها، منوها بعدم دخول المحمول والسماعات الإلكترونية للطلاب أثناء الامتحانات باللجان.