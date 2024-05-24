«دمياط» و«الوادي الجديد» تستعدان لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا

تواصل محافظتا دمياط والوادي الجديد استعداداتهما لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023-2024، والتي تقرر مصير آلاف الطلاب في هذه المرحلة التعليمية المهمة، والتي تنطلق غدًا السبت.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023-2024، والتي تنطلق غدًا السبت الموافق 25 مايو 2024.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن هناك تجهيزات لغرفة عمليات رئيسية داخل ديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في جميع الإدارات التعليمية الخمس، وتهدف هذه الغرف إلى التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

استعدادات جميع اللجان في دمياط

من جانبه أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التعليم في دمياط أن جميع اللجان الامتحانية تستعد بكافة المستلزمات اللازمة لاستقبال الطلاب، بما في ذلك أوراق الامتحانات، وتحديد أماكن جلوسهم، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء الامتحانات وكذلك جاهزية استراحات رؤساء اللجان والمراقبين.

توفير استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين

وأشار في بيان اليوم إلى أن هناك استراحات مخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين في جميع الإدارات التعليمية، مع مراعاة توفير جميع احتياجاتهم من مرافق وخدمات مؤكدًا على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لعملية الامتحانات التي ستبدأ غدًا السبت.