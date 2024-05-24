قناة الحياة تتصدر تريند موقع «×» بحلقة أحمد العوضي مع عمرو الليثي

تصدرت شبكة تلفزيون الحياة، التريند على موقع «×» تويتر سابقاً، بعد إذاعة حلقة الدكتور عمرو الليثي والنجم أحمد العوضي ببرنامج واحد من الناس.

وأجرى الفنان أحمد العوضي مداخلة مع الليثي، تحدث فيها عن إمكانية العودة للفنانة ياسمين عبد العزيز، على المستويين الفني والعائلي، وقال: «أمر الرجوع دي حاجة بتاع ربنا، أنا أعلنت إني بحب ياسمين جدا جدا والحب والاحترام لا زال ما بيننا، وبيننا كل حاجة حلوة، أنا باركتلها على الإعلان وهي باركتلي على حق عرب، ولو ربنا كاتب إننا نرجع هنرجع، وياسمين حاجة كبيرة عندي جدا».

يُذكر أن شبكة تلفزيون الحياة، تحرص دائمًا على التنوع في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لجمهورها في كل مكان، وتعزيز قوى مصر الناعمة.

وتُقدم القناة وجبة متنوعة من البرامج المختلفة لتلبية احتياجات المشاهد سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وفق معالجة موضوعية دقيقة.