محمد الصاوي: علاء ولي الدين تواصل معي قبل 30 دقيقة من وفاته

قال الفنان محمد الصاوي إنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل علاء ولي الدين، موضحًا أنه اتصل بعلاء ولي الدين قبل وفاته بـ30 دقيقة، وكان يبدو عاديًا للغاية، وفوجئ باتصال من شقيقه يخبره بوفاة علاء.

وأشار «الصاوي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن أهم ما كان يميز علاء ولي الدين أنه كان طيب القلب، وكان يفضل الآخرين على نفسه، لدرجة أنه رشحه للقيام ببعض الأدوار في الوقت الذي كان يعاني فيه علاء ولي الدين من قلة العمل.

وكشف أنه عمل مع الراحل العظيم فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد، مؤكدًا أنه كان يختار شخصيات العمل بنفسه في كل حلقة، واختاره لأداء شخصية نابليون بونابرت وشخصيات أخرى خلال هذا العمل.

وأوضح أن فؤاد المهندس كان يرتعش ويرتجف قبل دخوله المسرح، وكنا نستغرب من ذلك، وسرعان ما تزول هذه الرعشة والارتجافة مع أول ضحكة للجمهور، مؤكدًا أنه فنان عظيم لن يتكرر في الدراما المصرية مرة أخرى.

كشف عن سبب الخلاف مع المخرج الراحل السيد راضي، قائلًا إنه في بداية حياته عمل موظفًا في المسرح الكوميدي، وتم انتدابه إلى قطاع الفنون الشعبية، وقدم مسرحيات عظيمة للأطفال خلال هذه المدة، ثم فوجئ بجواب من السيد راضي الذي كان يرأس المسرح الكوميدي آنذاك يفيد بإنهاء انتدابه لقطاع الفنون الشعبية، ثم ذهب إليه ليعترض على منع الانتداب، ففوجئ بالسيد راضي يطلب من السكرتارية ملفه الوظيفي وقرر إنهاء خدمته بالمسرح الكوميدي.