محمد الباز: الإعلام الإسرائيلي لا تأثير له.. و«سي إن إن» أنهت مصداقيتها

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن طوال الوقت هناك انفعالات مختلفة حول تلقي المادة الإعلامية، مشيرًا إلى أن انفعال رجل الشارع العادي يختلف عن انفعال المسئول، ويختلف عن رجل المعلومات مثلًا في أجهزة سيادية، لكن انفعال الإعلامي يكون مختلفا.

وأضاف «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلا: «مثلا ما قالوه في «CNN» كذبا عن أن مصر سببا في تعطيل المفاوضات هو أمر دفعت به وسائل الإعلام الإسرائيلية 4 مرات، وأول سبب منها أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ليس لها هذا التأثير، وليست لها هذه المصداقية، كما أنه خلال الأحداث الأخيرة فقدت جزءا كبيرا جدًا من اعتقاد الناس أنها كانت بتقول حاجة صحيحة».

الإعلام الدولي

وتابع: «بعض الناس مخدوعين إن الإعلام في الخارج حاجة عظيمة، فالإعلام وصناعة الإعلام قبل السابع من أكتوبر حاجة وبعد 7 أكتوبر حاجة تانية، ففشل الإعلام الإسرائيلي في الترويج لهذه الراوية، وبايدن يعاني من نفس المأزق الذي يعاني منه نتنياهو، وحينما تطرح الرواية الإسرائيلية عبر منصة مثل CNN، هم يعتقدون أن CNN مازالت بنفس البريق أو المصداقية، هى كانت صاحبة نقلة مهمة جدا في الإعلام الدولي، وأعتبر أن ذلك ختم المصداقية».