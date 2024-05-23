محمد الباز: تكذيب رواية «سي إن إن» يعكس وعي الإعلام المصري بالقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك أشخاص بعيدين عن المجال السياسي والإعلامي، وهم متلقون عاديون استبقوا لتكذيب رواية CNN والسخرية منها، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على درجة الوعي التي أحدثها الإعلام المصري لدى الناس في هذه القضية تحديدًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلًا: «كانت الناس تعتبر CNN وكأنها لا تخطأ في الإعلام، وخرج التكذيب من الناس لأنهم يرون بأنها غير منطقية».

وتابع: «الرئيس السيسي لا يتحدث في المطلق، ولما يتكلم فيتكلم عن هدف بعينه محدد، استباقه إننا خلاص واصلين لإنجاح الصفقة بما يعني أن مصر بتقول إن هناك من يريد إفساد هذه الصفقة، وخلوا بالكم إحنا ماشيين بشكل كويس جدًا».