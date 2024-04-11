«لو لسه موزعتش عيدية».. اعرف إزاي تحول من التطبيقات البنكية وإنستاباي

يحرص الكثير من المواطنين على تقديم العيدية للأطفال والكبار والأقارب والأصدقاء وغيرهم، ومع التطور التكنولوجي أصبح من السهل إرسال الأموال عبر التطبيقات البنكية أو إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، وهو ما يفضله البعض حاليًا.

ونرصد في السطور التالية، تزامنا مع عيد الفطر المبارك، كيفية تحويل العيدية عبر التطبيقات البنكية أو تطبيق إنستاباي أو المحفظة الإلكترونية.

تحويل العيدية من خلال إنستاباي

يمكن تحويل العيدية من خلال تطبيق إنستاباي، عبر اتباع الخطوات التالية.

- في البداية يعمل الشخص بالضغط على اختيار إرسال الأموال.

- وبعد ذلك اختيار حساب بنكي أم اسم المستخدم على إنستاباي أو محفظة.

- ثم كتابة المبلغ والبيانات المطلوبة والضغط على التالي.

- يجب مراجعة البيانات جيدًا، حتى لا يتم إرسال النقود لشخص آخر بالخطأ.

- والمرحلة الأخيرة كتابة الرقم السري الخاص بالتطبيق أي IPN PIN، وهو مكون من 6 أرقام ثم إرسال العيدية.

إرسال العيدية من خلال التطبيقات البنكية

وعن خطوات تحويل العيدية من خلال التطبيقات البنكية، فنرصدها كما يلي.

- اختيار التحويل النقدي إلى حساب من القائمة الرئيسة.

- تحديد الحساب المرسل إليه ثم كتابة بيانات الشخص الآخر والمبلغ والسبب.

- كتابة رمز الـ OTP.

- بعد ذلك مراجعة البيانات والضغط على تحويل.

التحويل من خلال المحفظة الإلكترونية

وعن تحويل العيدية من خلال المحفظة الإلكترونية يمكن معرفة الخطوات، فيما يلي.

- الدخول على تطبيق المحفظة الإلكترونية.

- العمل على كتابة رقم المحفظة الإلكترونية مرتين التي ترغب في إرسال العيدية له.

- تحديد قيمة الأموال والضغط على كلمة استمرار.

- مراجعة البيانات والموافقة عليها، ثم كتابة الرقم السري والضغط على إرسال.