وليد جاب الله: الدولة نجحت في السيطرة على التضخم ودعم قوة العملة المحلية

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت منهارة خلال جائحة كورونا من حيث إيرادات قناة السويس، وأيضًا إيرادات السياحة، وكانت المصانع تعمل بقوة بسيطة، وكان المواطنون في البيوت ويأخذون مرتباتهم، إلا أننا نجحنا في السيطرة على التضخم بصورة كبيرة عن طريق استخدام الدولة للاحتياطي للحفاظ على قوة العملة المحلية.

مصر وضعت سيناريوهات لإدارة الأزمة

وأضاف خلال لقاءه في برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية «extra news»: ولكن وضعت مصر سيناريوهات لإدارة الأزمة، على أنه في حال استمرار جائحة كورونا عامًا أو أكثر، فستكون الدولة قادرة على الدعم، ونجحت الدولة فعلًا في دعمها حتى تتجاوز أزمة كورونا، وعندما بدأنا في العام المالي 2021/2022، اعتبارًا من يوليو، بدأت الدولة تعمل على تعويض ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، لأنه خلال العام ونصف من كورونا يمكننا القول إننا فقدنا كل شيء دون أن يشعر المواطن بالأزمة.

وعن الانتقادات بخصوص إنشاء مشروعات وطنية وقومية، يسأل الخبير الاقتصادي، هل من الأفضل توزيع الأموال على المصريين أم إنشاء مشروعات تفيد المواطنين؟ كما أنهم سيأخذون الأموال منها، موضحا أن الدولة قررت بدلاً من توزيع أموال الإعانة، تشغيل المواطنين في المشروعات المختلفة في المصانع، فعلى سبيل المثال، نجد أن القطاع العقاري من بين أكثر القطاعات استفادة من المكون المحلي، وبالتالي نجحت الدولة في استيعاب البطالة بنسبة كبيرة جدًا، ونجحت في تأهيل البنية التشريعية، وتوقيع الاتفاقيات وفتح الأسواق مع العالم الخارجي، وتسديد مستحقات شركات البترول والغاز، مما أدى إلى عودتها للعمل وبالتالي تم اكتشاف حقل ظهر. وبالتالي، أرى أن تدخل الدولة في هذه المرحلة أمر حتمي وليس رغبة ذاتية.

فرص استثمارية في الصناعة والزراعة

واختتم: «كانت الدولة تتوقع أنه في عام 2020، لو لم يحدث جائحة كورونا، فإن المستثمر سيجد فرصًا في الصناعة والزراعة، ولكن أثرت كورونا بشكل كبير جدًا، وهذه الأحداث طالبت الدولة بالاستمرار، وبالتالي يمكننا القول إن استمرار الدولة في ذلك الوقت كان ضروريًا لتوفير الحياة للمواطن».