جدول قوافل «حياة كريمة» الطبية في 5 محافظات حتى آخر شهر مايو

تنظم مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية متكاملة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان في عدة محافظات وهي الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، بني سويف، المنوفية، ضمن جهود المؤسسة للارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في مناطق مختلفة من البلاد.

قوافل حياة كريمة الطبية

تهدف هذه القافلة إلى تغطية احتياجات الصحة للمجتمعات المحلية، وتحسين وضع الصحة في تلك المناطق، وخاصة الريفية التي قد تفتقر إلى الوصول السهل للخدمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، تعكس الجهود المشتركة بين المؤسسة والجهات الحكومية التزامها بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لجدول انتشار قوافل حياة كريمة الطبية، الذي أعلنت عنه المؤسسة، فتتواجد في 5 محافظات، تبدأ من اليوم 25 مايو في قرية ششتا بمركز زفتى في محافظة الغربية، ويوم 27 مايو، ستنتقل إلى مركز القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، وفي اليوم نفسه واليوم التالي، ستتواجد في مركز كوم حمادة بقرية دمشني في محافظة البحيرة.

جدول انتشار قوافل حياة كريمة الطبية

ومن المقرر أن تزور القافلة في 28 مايو قرية كفر الدوار بمركز بسيون في محافظة الغربية، وستستمر في رحلتها حيث ستكون يومي 29 و30 مايو في محافظة بني سويف بزيارة قرية جزيرة أبو صالح بمركز ناصر، وفي يوم 30 مايو، ستتوجه إلى قرية الطرانة بمركز السادات في محافظة المنوفية.

وتضم القوافل الطبية التي تنظمها «حياة كريمة»، خدمة الكشف والعلاج المجاني في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، منها: الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الأشعة، التحاليل، وخدمات تنمية الأسرة، وغيرها، بالإضافة لوجود صيدلية علاجية برفقة كل قافلة لصرف أنواع العلاج المختلفة مجانًا للأهالي.