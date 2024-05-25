عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ المسلمون في التحضير لاستقباله والاحتفال به، ما يثير تساؤلات كثيرة حول موعده، فالبعض يرى أن عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم الأحد، بينما يرى البعض الآخر أنه سيكون يوم الاثنين.

موعد عيد الأضحى 2024

وبالنسبة لـ موعد عيد الأضحى لعام 2024، سواء كان يوم الأحد أو الاثنين، فإن تحديده يعتمد بشكل رئيسي على عدد أيام شهر ذو القعدة في التقويم الهجري، فإذا كان عدد أيام هذا الشهر لهذا العام يبلغ 30 يومًا، فمن المتوقع أن يكون أول أيام شهر ذو الحجة يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، وبناءً على ذلك، فإن وقفة يوم عرفة لعام 2024 ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى ستكون يوم الاثنين الموافق 17 يونيو.

في حال كان شهر ذو القعدة لهذا العام 29 يومًا، فمن المتوقع أن تكون أول أيام شهر ذو الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، ونظرًا لذلك، فإن وقفة عرفة لعام 2024 ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو.

عيد الأضحى 2024

ولا يمكن الجزم موعد عيد الأضحى 2024، إلا بعد استطلاع الهلال، وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أنها سوف تستطلع هلال شهر ذي الحجة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة الجاري، والذي يوافق ميلاديا 6 من شهر يونيو المقبل، من أجل تحديد غرة الشهر المبارك، وبالتالي موعد العيد.