من 300 لـ2000.. أسعار مصيف مطروح 2024 قبل إجازة عيد الأضحى

مع بداية فصل الصيف، تزداد رغبة المواطنين، الطامحين في قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بإحدى المدن الساحلية، في معرفة أسعار مصيف مطروح 2024 والتي تشهد استقراراً ملحوظاً مقارنةً بالعام الماضي.

وشهدت أسعار مصيف مطروح 2024 استقرارًا كبيرًا، ولم تظهر ارتفاعات جديدة، بل ظهرت عروض جديدة تتناسب مع كل فئات المجتمع في أماكن متعددة مطلة على ساحل البحر المتوسط أو قريبة أو تبتعد مسافة ليست بعيدة.

أسعار مصيف مطروح 2024

وتعد مصايف مطروح من ضمن المناطق الأرخص من حيث الحد الأدنى للأسعار، حيث تتيح المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط شواطئ مجانية، بخلاف العديد من شواطئ البحر الأحمر.

وترصد «الوطن» أسعار مصيف مطروح بمختلف المناطق والفئات الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة، حسب القرب أو البعد عن ساحل البحر.

الفئة الاقتصادية

تؤكد هاجر محمود المسؤولة بإحدى شركات العقارات أن أسعار الفئة الاقتصادية في أسعار مصيف مطروح تبدأ من 300 جنيه لليوم الواحد في مناطق أشهرها الكيلو 4 والكيلو 7 وتبتعد عن ساحل البحر المتوسط بنحو 3 كيلومترات على الأكثر وهي عبارة عن شقق ومنازل وعمارات خاصة، تناسب الأسر والعائلات.

الفئة المتوسطة

وتضيف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفئة المتوسطة في أسعار مصيف مطروح 2024 تبدأ من 500 جنيه حتى ألف جنيه، لقضاء يوم واحد وهي شقق مكونة من غرفتين على الأقل وتقع في شوارع معروفة بمدينة مطروح أبرزها شارع البوسيت والإسكندرية.

الفئة فوق متوسطة

وتشير هاجر محمود إلى أن الفئة فوق المتوسطة تبدأ من 2000 جنيه في مناطق مختلفة مثل منطقة الفيروز والليدو والعوام وتكون عبارة عن شاليهات وفيلات قريبة من ساحل البحر.