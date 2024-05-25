خلال أيام.. صرف معاشات يونيو بالزيادة المقررة الـ15%

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال أيام قليلة، لصرف معاشات شهر يونيو وذلك بالزيادة المقررة 15% التي تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024، بدلا من يوليو.

ويجري صرف المعاشات لـ11 مليون مستفيد يوم 1 من كل شهر، وبذلك يتم الصرف خلال أيام قليلة، وذلك بالزيادة الـ 15% التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير صرفها لتكون في شهر مارس الماضي.

الصرف قبل الموعد ب4 أشهر

ونظرا للظروف الحالية وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع كان قد عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف المعاشات بدلا من شهر يوليو المقرر الصرف فيه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وذلك ليكون قبل موعده ب 4 أشهر.

وتم تطبيق القرار الخاص بموعد التبكير بداية من شهر مارس الماضي 2024، وبذلك يكون شهر يونيو المقبل هو الدفعة الرابعة لصرف الزيادة المقررة والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى.