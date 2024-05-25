أليك بالدوين يواجه حكما بالسجن 18 شهرا بتهمة قتل مديرة تصوير فيلمه

لم تُغلق قضية مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust» هالينا هاتشينز برصاصة خاطئة في موقع التصوير بالحكم على صانعة الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، حيث أيد قاضي نيو مكسيكو الذي يرأس القضية التهمة الموجهة لبطل الفيلم أليك بالدوين بالقتل غير العمد، مما مهد الطريق أمام مواصلة محاكمته في يوليو المقبل.

ورفضت القاضية ماري مارلو سومر طلب رفض لائحة الاتهام الموجهة ضد أليك بالدوين، 66 عامًا، الذي كان يحمل مسدسًا في موقع تصوير الفيلم الغربي «Rust» في نيو مكسيكو عام 2021، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أليك بالدوين ينفي التهم الموجهة ضده ويواجه السجن

ومن جانبه، أكد محامي الممثل الأمريكي أنه يتطلع إلى وصول القضية للمحكمة، لكونه واثق من عدم صلة موكله من حادث القتل، وجاء ذلك بعد ما قدم المحامي في مارس الماضي، طلباً لرفض القضية، وقدم عدة حجج، بما في ذلك الادعاء بأن المدعي الخاص كاري تي موريسي أعطى تعليمات لهيئة المحلفين الكبرى، التي وجهت في النهاية الاتهام إلى بالدوين، نجم الفيلم والمنتج.

ويواجه بالدوين، الذي أصر على أنه لم يضغط على الزناد، ولم يكن يعلم أن المسدس الذي كان يحمله يحتوي على ذخيرة حية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا إذا أدين في المحاكمة.