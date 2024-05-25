سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم السبت.. بعد حملات المقاطعة

انخفض سعر السمك البلطي الأسواني 10 جنيهات للكيلو، إذ سجل نحو 40 جنيهًا بالنسبة للسمك ذات الوزن المتوسط مقارنة بما كانت عليه الأسعار 50 جنيهًا خلال التعاملات أمس وذلك بحسب الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتأثرت أسعار السمك بسبب حملات المقاطعة التي بدأت مطلع الشهر الماضي في بورسعيد وامتد إلى باقي المحافظات ما أدى إلى تراجع أسعار السمك اليوم السبت 25-5-2024 وفق الأسعار المعلنة رسميًا.

أسعار السمك البلطي اليوم

- تراجع سعر كيلو السمك البلطي الأسواني مسجلا 40 إلى 75 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي بين 50 و240 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 50 و65 جنيهًا.

- سعر كيلو البلطي 2 بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط

وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي بين 48 إلى 82 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القراميط

– شيلان بين 55 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 48 و310 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 95 و150 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي بين 80 و120 جنيها.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بـ سوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السبيط بين 200 إلى 380 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 85 إلى 140 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك موسى بين 200 إلى 370 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 100 إلى 450 جنيها.