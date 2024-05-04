بعد حملات المقاطعة.. تراجع في سعر السمك البلطي ليسجل 50 جنيها بالأسواق اليوم

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 4-5-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، تراجعا بلغت قيمته نحو 11 جنيها في كيلو السمك البلطي ليسجل 50 جنيها بعدما بلغ سعره أمس 61 جنيها، وذلك في أعقاب حملات المقاطعة التي شنها المواطنون في محافظات مصر، خاصة بورسعيد والإسماعيلية وصولاً إلى القاهرة الكبرى.

أسعار السمك اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم، حسب آخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- بلغ سعر السمك البلطي الكبير، ليتراوح بين 50 و59 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر السمك البلطي الوسط اليوم، ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

- بينما تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- بلغ سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

- استقر سعر السمك البوري صغير الحجم ليأتي من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور، بين 80 و140 جنيهًا.

- وسجل البربون صغير الحجم، سعرًا متراوحًا بين 55 و75 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم السبت

بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 75 إلى 115 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح ما بين 530 و630 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 440 إلى 520 جنيهًا للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.