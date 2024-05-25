«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة.. والعظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، بسبب التأثر بالكتل الشمولية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا البحر المتوسط، موضحة أن الأسبوع الماضي تأثر الطقس بالكتل الهوائية الجنوبية، الذي شهد موجة استثنائية من موجات الارتفاع الملحوظة في قيم درجات الحرارة.

اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه الكتل الهوائية الشمالية معتدلة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى تأثر الطقس بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة في داخل جزء من أشعة الشمس؛ مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة والتي تصل إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى.

قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأشارت إلى أن هذا الأسبوع ستكون قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، عدا يومي الأحد والاثنين، ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بسبب ظهور الكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر على الطقس، موضحة أن متوقع غدًا على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.