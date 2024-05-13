«الأرصاد» تحذّر من اضطراب الملاحة البحرية: ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية لمسطح البحر المتوسط، نظرا لزيادة سرعات نشاط الرياح الشمالية الشرقية التي تعمل على ارتفاع الأمواج بين 2 لـ2.5 متر، ما يعيق الملاحة البحرية.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي، أنّ الشواطئ الشمالية الشرقية ستكون الأكثر تأثرا بحالة على عدم الاستقرار واضطراب الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعات الرياح على السواحل الشرقية من البحر المتوسط بين 38 حتى 39 كيلومترا في الساعة، في حين يترواح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ نشاط الرياح اليوم سيكون على القاهرة ومدن القناة والسواحل الغربية بسرعات تتراوح بين 30 و32 كيلومترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة الملاحة البحرية اليوم على البحر الأحمر، كشفت هيئة الأرصاد عن اعتدال مسطح البحر الأحمر، حيث لن تزيد سرعات الرياح عن 33 كيلومترا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى مترين.