«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان مادة اللغة العربية للدبلومات الفنية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لمادة اللغة العربية للتحقق منه والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

وأضاف المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين التي تصل إلى الحرمان من الامتحان وفقًا لقانون مكافحة الغش، مشيرًا إلى أنه في حالة التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.

وقال المصدر إنه لا تهاون مع الغشاشين وسيجري توقيع عقوبات صارمة على المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية، وأنه وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتم تطبيق عقوبات على كل من صور أو روج ورق الأسئلة على جروبات الغش وتصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحًا، إذ يؤدي الطلاب اليوم، أولى امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024.