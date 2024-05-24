موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان.. مديرية التعليم توضح التفاصيل

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لإعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يترقب الطلاب والطالبات إعلانها على الصفحة الرسمية للمديرية، بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان

وقالت أسماء عامر المسؤولة الإعلامية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة أسوان خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من قبل المعلمين، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وضرورة التأكد من إعطاء كل طالب حقه الكامل حتى لا يتعرض أي طالب للظلم أثناء عملية التقدير، تمهيداً لعرضها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لاعتمادها وإعلانها بالاسم ورقم الجلوس.

لا شكاوى من امتحانات الإعدادية

وأشارت إلى أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الإعدادية التي عقدت بمقر ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات أو غيره، وتمت الامتحانات في سهولة ويسر.

الجدير بالذكر بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات في محافظة أسوان هذا العام بلغ 27 ألف طالب وطالبة.