تراجع أسعار اللحوم اليوم السبت 25-5-2024.. اعرف الكيلو وصل لكام

تشهد أسعار اللحوم اليوم السبت 25-5-2024، حالة من التراجع مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وفق ما صرحت به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم السبت 25-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم السبت 25-5-2024

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 336 لـ410 جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 لـ 460 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 لـ350 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو بين 350 لـ 450 جنيهًا.

- سعر اللحم البتلو بين 380 حتى 450 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 حتى 450 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 حتى 300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحم البرازيلي البقري بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.