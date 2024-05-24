شعبة القصابين: 30 جنيها تراجع في أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

أعلنت شعبة القصابين تراجع أسعار اللحوم البلدي اليوم بقيمة 30 جنيهًا للكيلو قبل عيد الأضحى، إذ سجلت نحو 300 جنيه للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 330 جنيهًا، وأن تراجع أسعار اللحوم بسبب ثبات سعر الأعلاف ومقاطعة اللحوم التي انطلقت منذ الشهر الماضي على منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار اللحوم اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-5-2024 خلال تعاملات الظهيرة وفق المعلن من شعبة القصابين وهي كالتالي:

- تراجعت أسعار اللحوم البلدي البلدي وسجلت نحو 300 جنيه

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 لـ410 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 290 لـ340 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو 370 جنيهًا.

- سعر اللحم البتلو بين 320 حتى 460 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 حتى 430 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 245 حتى 280 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ340 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري بين 280 حتى 320 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ320 جنيهًا.