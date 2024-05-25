غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية في 125 لجنة بالمنوفية

انطلقت امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في محافظة المنوفية للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك في مختلف التخصصات «تجاري ــ صناعي ــ زراعي».

تجهيز 125 لجنة امتحانية

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن المديرية استعددت للعملية الامتحانية بتجهيز 125 لجنة لاستقبال الطلاب بمدارس الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية، وعددهم 36675 طالبا وطالبة، إضافة إلى تجهيز وفرش 22 استراحة لاستضافة المشاركين في الإشراف على الامتحانات من المحافظات الأخرى، بواقع استراحتين بكل إدارة تعليمية.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأضاف «الفولي»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وغرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية العشر، لرصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية، والتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بديوان عام محافظة المنوفية، كما شهد فجر اليوم عملية توزيع الأسئلة من داخل مقر مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية بالمديرية وسط إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على سلامة وصول الأسئلة لرؤساء اللجان.