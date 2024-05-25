«التضامن» توجه تعليمات لحجاج الجمعيات الأهلية عند الوصول للأراضي المقدسة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة تعليمات لحجاج الجمعيات الأهلية 2024، بالتزامن مع بدء التفويج اعتبارًا من الأربعاء المقبل 29 مايو، مشددة عليهم بأنه عند الدخول إلى الحرمين المكي والنبوي، يجب تحديد ومعرفة الباب الذي دخل منه الحاج ومحاولة الخروج من نفس الباب حتى يسهل العودة إلى فندق الإقامة.

ارتداء الإسورة الإلكترونية

وأكدت الوزارة ضرورة ارتداء الإسورة الإلكترونية الخاصة بالحاج التي يضعها مسؤول مكتب الخدمنة الميداني بيد الحاج عند وصوله إلى الفندق الخاص به طوال فترة الرحلة، وأيضًا ID الخاص ببياناته وعنوان الفندق وعدم الخروج دونهما حتى يسهل تقديم الخدمة التي يحتاجها في أي مكان.

تعليمات الأمن والسلامة

أوضحت الوزارة في تعليماتها، أنه عند فقد الطريق في أثناء العودة من الحرم إلى الفندق، يجب على الحاج الاتصال تليفونيًا بأرقام التليفونات المثبتة ببطاقة التعارف المسلمة إليه من المشرف أو التوجه لأقرب كشك للتائهين، مشددة على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة وعدم استخدام أي مصدر حراري داخل الغرف ويحظر إعداد الطعام داخلها وذلك لعدم حدوث أي أضرار أو كوارث من شأنها حدوث ضرر للحاج.

وحظرت وزارة التضامن الاجتماعي، أيضًا التحرك إلى مدينة داخل الأراضي السعودية سوى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، وذلك لعدم مخالفة تعليمات السلطات السعودية مما قد يؤدي إلى وقوع الحاج تحت طائلة القانون.