«الزراعة»: إضافة أراضٍ جديدة للرقعة أسهمت في وفرة محصول القمح

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الهدف من مشروع توشكى الوصول لإنتاج زراعي في منطقة بكر بعيدا عن التلوث، وبالأخص أن بها أكبر مزرعة نخيل على مستوى العالم ودخلت موسوعة «جينس»، موضحًا أن الدولة عملت على زيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة الماضية متحملة أعباء كبيرة في هذا الإطار، وما تم الوصول إليه «إعجاز».

تمت زراعة 700 ألف فدان قمح هذا الموسم

ونوه «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «dmc»، إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة أسهمت في وفرة محصول القمح، موضحًا أن القمح زراعته في الصحراء كانت صعبة، ولكن هذا الموسم تمت زراعة 700 ألف فدان وهو رقم كبير، مشددًا على أن إضافة رقعة من الأراضي الزراعية تعد سببا في توازن أسعار المحاصيل.

زيادة مساحة الرقعة الزراعية

وأشار إلى أنه لولا إضافة رقعة زراعية جديدة لوصل كيلو البطاطس إلى 100 جنيه، موضحًا أن الدولة انتبهت لهذا الملف واهتمت بالأمن الغذائي المرتبط بالسلم الاجتماعي، وهناك إرادة للدولة للتطور وزيادة مساحة الرقعة الزراعية.