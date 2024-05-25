رئيس جهاز مدينة العبور يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمحاور

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور ورفع الكفاءة والتطوير بالمدينة، ورافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عيسوي سمير، المشرف على إدارتي الطرق والمرافق.

توسعة مخرج مدينة العبور

وشملت الجولة أعمال التوسعة لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمة للخارج من سوق العبور، في اتجاه طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومحور سعد الدين الشاذلي، لتسهيل حركة المركبات، والحد من التكدسات المرورية بتلك المنطقة، وكذلك استغلال المساحات المهدرة.

كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل المدينة اتجاه طريق القاهرة / الإسماعيلية، أعلى النفق وتركيب الرخام والزلط الملون، بجانب تفقد إستكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بالإسكان العائلي بالحي الثامن.

استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنه جار استكمال أعمال ترميمات الغاز وإعادة الشيء لأصله لمسارات خطوط الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالحي الثالث، واستكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالشارع الفاصل بين الإسكان العائلي( 4 & 6 )، واستكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع وتركيب البلدورة والانترلوك، وكذا استكمال أعمال تشغيل طبقة الأساس وتمهيد الطريق بالحارة اليسرى بالطريق الفاصل بين مشروع جنة ومشروع الشركة السعودية.

«رشاد» يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التطوير

وكلف المهندس أحمد رشاد، مسئولي الإدارات التنفيذية، بسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بالمدينة لتحقيق الإستفادة للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.