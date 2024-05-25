رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل مشروعات تطوير محطات الصرف الصحي والصناعي بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
10:33 ص | السبت 25 مايو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات محطات الصرف الصحي والصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات، يرافقه مسئولو الهيئة والجهاز.

متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات

وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الصرف الصناعي رقم 4، والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس ياسر السروي، المشرف العام على محطات وشبكات الصرف الصحي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن مراحل المعالجة بالمحطة.

وتجول المهندس أشرف فتحي، بعنبر الطلمبات ولوحات التشغيل، ثم تفقد مبنى المولد الكهربي الذي يقوم بتشغيل المحطة، ثم تفقد مسئولو الإسكان محطة معالجة الصرف الصحي طاقة 1000000 متر مكعب، وكان في استقبالهم الكيميائية ريهام بدر، رئيس قطاع المعامل، ومسؤولو المعمل، وتم الشرح التفصيلي لعمل الأحواض وسعة كل حوض ومراحل خطوط الأحواض والتخلص من المخلفات الصناعية الصلبة.

وقام مسؤولو المعمل بتقديم شرح عن مراحل إختبارات العينات وطرق المعالجة، والمعامل والمنتج النهائي، كما تم المرور على عنبر الطلمبات وأحواض تلامس الكلور.

كفاءة أجهزة معمل محطة معالجة الصرف الصحي

واطمأن مساعد نائب رئيس الهيئة، على مدى كفاءة الأجهزة التي تعمل بالمعمل، وأن كل الأجهزة تعمل بكفاءة وجودة عالية، وتخرج النتائج الصحيحة.

كما تم المرور على المعمل الجديد، بالأجهزة المتقدمة التي يعمل بها المعمل، حيث أوضح مساعد نائب رئيس الهيئة، أنه لابد من الحفاظ على سلامة الأجهزة واستغلالها في تقديم نتائج أفضل، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع العاملين.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يتابع جهود المرافق لتعظيم الاستفادة من محطات معالجة الصرف الصحي

غلق كلي لشارع 9 بالمعادي تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي

تفاصيل زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج في أسوان

حملات مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في مراكز البحيرة

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة لإصلاح هبوط بخط الصرف الصحي

الحكومة توافق على مشروع قرار لتطوير معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية

«إسكان النواب» توصي بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الشرقية

رئيس «الصرف الصحي» بالإسكندرية يتابع مشروعات فصل مياه الأمطار وجاهزيتها

«واحد من الناس» في زيارة لعمال محطة الصرف الصحي بالغربية

الصرف الصحي بالقاهرة: نشر ثقافة الوعي المائي بالتعاون مع الكشافة البحرية

رئيس الوزراء يتفقد مدينة العاشر من رمضان بعد قليل

رئيس الوزراء يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» في العاشر من رمضان

رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات صناعية وسكنية في العاشر من رمضان

«شئون البيئة»: «العاشر من رمضان» أكبر مجمع لتدوير المخلفات في الشرق الأوسط

الكشف على 1500 مريض في قافلة طبية بمدينة العاشر من رمضان

«الإسكان»: حملات تفتيش على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.