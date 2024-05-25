الكشف على 435 مواطنا في قافلة طبية بالمنيا

وجهت جامعة المنيا قافلة طبية، لأهالي قرية دلجا بمركز دير مواس، وذلك ضمن مُشاركات الجامعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير قرى الريف المصري.

القافلة تشمل 12 تخصصًا طبيًا

وتأتي تلك القافلة استمراراً للقوافل الخدمية التي تُطلقها جامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لقرى المحافظة ومراكزها، إذ قدمت القافلة خدماتها من خلال الفريق الطبي المتكامل بالجامعة، من الكشف على 435 حالة من الأهالي في 12 تخصصًا طبيًا شملت: «الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية، والجراحة العامة، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام والروماتيزم والتأهيل»، كما تم صرف الأدوية للمرضي بالمجان من خلال منفذ الصيدلية الخاص بالقافلة.

تنظيم فعاليات وندوات

كما نظمت القافلة عدد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية عن: أمراض الكلى والصيف عند الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة، واصلت الجامعة ايضاً حملتها؛ لتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على نظافة المجاري المائية والترع، التي تم تبطينها من خلال مشروع تبطين الترع، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة.

أشرف على تنظيم القوافل، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور أسامة المنشاوي، المُشرف العام على القوافل، كما رافقت القافلة الدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.