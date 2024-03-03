الحكومة: ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% خلال العام الماضي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، و10.4 مليار نسمة بحلول عام 2080، وسيظل هذا العدد حتى عام 2100.

استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية

وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القضية السكانية من الملفات المهمة التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها؛ لذا فقد عملت الدولة على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وعليه فقد تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030).

توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص

وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، والعمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو السـكاني والمـوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاسـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيـــق التنمية المستدامة.

جهود الدولة للحد من تداعيات الزيادة السكانية

تتمثل أبرز الجهود المصرية للحد من تداعيات الزيادة السكانية فيما يلي:

- مشروع «اثنين كفاية».. أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في 28 مايو 2018، للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة السكانية.

- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل).

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية 2023، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كحوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين بحد أقصى، تصرف للسيدة عند بلوغها 45 عامًا.

- إطلاق حملة «نظمي» بـ16 وزارة، للتعريف بمفهوم صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتتمثل أهم مؤشرات السكان فيما يلي

- 8 % انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 مقارنة بعام 2022.

- 6.8 % معدل انخفاض عدد المواليد خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

- 75 % ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023.