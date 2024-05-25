وزير التعليم يوجه بالتصدي لمحاولات الغش في أول يوم امتحانات بالدبلومات الفنية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة القاهرة، في أول يوم بامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2013/2024 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» ولكافة الأنظمة الثلاث والخمس سنوات والتكنولوجيا التطبيقية.

ووجه وزير التربية والتعليم الفني، على ضرورة التصدي لمحاولات الغش الإلكتروني بكل قوة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، كما وجه بضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة، وذلك في 2562 لجنة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، وإزالة أي معوقات أو مشاكل تعيق العملية الامتحانية والتدخل لحل أي مشكلة.