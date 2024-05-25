«قومي المرأة» يختتم تدريب سيدات المنيا على مبادئ صناعة الحلي ومشغولات النحاس

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات تدريب الحرف اليدوية «مبادئ حرفة صناعة الحُلي ومشغولات النحاس»، الذي نظمه في قرية بني عبيد بمحافظة المنيا، في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 23 مايو.

تعزيز قدرات السيدات لإيجاد فرص عمل

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن، وحصلنكذلك على دليل تدريبي به المبادئ في صناعة الحلي من تاريخ الصناعة والأدوات المستخدمة والخطوات المتبعة.

وفي نهاية البرنامج جرى توزيع شهادات اجتياز التدريب على السيدات لدعمهن وتشجيعهن على بناء قدراتهن المهنية وتلبية متطلبات سوق الحُلِيّ بقطع فنية.