«معلومات الوزراء»: «اقتصادية قناة السويس» جذبت 6 مليارات دولار استثمارات في عامين

رصد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عامين.

وأوضح المركز أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال عامين في جذب استثمارات تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، عبر 128 مشروعًا، وأن الاستثمارات الصينية تسجل نسبة 40% منها.

وجرى افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وذلك على صعيد تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بمحور قناة السويس، ما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014.