امتحان تجريبي لمادة اللغة الفرنسية.. «اعرف شكل الأسئلة»

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، مراجعة المناهج الدراسية جيدًا، لاقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، ومنها مادة اللغة الفرنسية، إحدى اللغات الأجنبية الثانية، التي يجب التدريب على الأسئلة والامتحانات الخاصة بها، كنموذج تجريبي لاجتياز الامتحان النهائي.

أوضح ياسر جابر عبد الوهاب، معلم اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، شكل الامتحان الرسمي، بحسب آخر مواصفات تم إقرارها، من قبل وزارة التربية والتعليم، ليتدرب عليها الطلبة جيدًا، حتى يتمكنوا من اجتياز الأسئلة في الامتحان النهائي، ولكن يجب حفظ كلمات اللغة جيدًا والقواعد أيضًا، لأن ذلك أساس النجاح والتفوق، والحصول على درجات عالية في المادة.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي، في 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.