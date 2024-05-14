5 نصائح غذائية للطلبة خلال الامتحانات.. «القومي للتغذية»: الأسماك تُعزز التركيز

أعلن المعهد القومي للتغذية عددا من النصائح للأطفال والطلبة، خلال فترات امتحانات نهاية العام الدراسي حول أسس التغذية الصحية، التى تساعدهم على زيادة التركيز خلال فترات المذاكرة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

5 نصائح من المعهد القومي للتغذية للطلبة خلال فترة الامتحانات

وجاءت النصائح التي أصدرها المعهد القومي للتغذية لزيادة انتباه الطلاب، كالتالي:

- ضرورة تناول الوجبات الخفيفة مثل «الفاكهة - الخضراوات الطازجة - الفيشار - الزبادي» لأنها بها عدد قليل من السعرات الحرارية.

- الانتباه لنوعية وكمية الطعام، فيجب أن تستمتع بالطعم والرائحة والشكل، ولا تأكل وأنت مشتت الذهن أو غير منتبه.

- شرب كميات من الماء يوميا من 8 لـ10 لترات، لأن الماء له دور مهم في زيادة التركيز وتحفيز الوظائف المعرفية، بالإضافة إلى العمل على ترطيب الجسم.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا مثل الأسماك الدهنية، نظرا لأنها تساعد على تحسين صحة الدماغ وتساعد على التركيز.

- ممنوع تناول أكثر من 2 كوب من الشاي أو المشروبات التي تحتوي على الكافين، لأنها تسبب الشعور بالخمول والكسل.