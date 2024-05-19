قطع المياه عن عدة مناطق في الفيوم لمدة 8 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان لها، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق غدًا الاثنين، مُوضحةً في بيان لها أماكن الانقطاع، وأسبابه، فضلًا عن موعد عودة ضخ المياه مُجددًا، ومدة انقطاع المياه، مُطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع حتى الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخها.

تنشر «الوطن» تفاصيل قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق في الفيوم غدًا الاثنين، مُتضمنةً أماكن انقطاع المياه اليوم، فضلًا عن مدة قطع المياه، ورقم شركة مياه الشرب بالفيوم للإبلاغ عن شكاوى انقطاع المياه، أو طلب سيارات مياه نظيفة.

قطع المياه غدا بالفيوم

وكشفت شركة بالفيوم، في بيان لها، أنّه من المقرر أن يتم قطع المياه غدًا الاثنين 20 مايو الجاري، بسبب أعمال الصيانة اللازمة لخط المياه قطر 560 مم بولي إيثيلين بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس، مما يستلزم قطع المياه في بعض المناطق.

مدة انقطاع المياه غدا بالفيوم

وأشارت الشركة، إلى أنّ مدة انقطاع المياه اليوم في الفيوم تبلغ 8 ساعات، إذ يبدأ الانقطاع من الساعة 12:00 ظهر غدًا الاثنين ويستمر حتى الساعة 8:00 مساءً، وهو الوقت اللازم لأعمال الصيانة، على أن يتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المُتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الصيانة تباعًا.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم غدا

وذكرت الشركة في بيانها، أماكن انقطاع المياه غدا بالفيوم، التي تشمل المناطق الآتية:

- مركز الفيوم.. قرى الدالي، وحرفوش.

- مركز سنورس.. قرى التوفيقية، والسعيدية، وترسا، ونقاليفة، والمنطقة السياحية، وسنهور البحرية، وتوابعهم.

رقم شركة المياه بالفيوم

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم، بالمستشفيات، والمخابز، والمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة لحاجتهم طوال فترة الانقطاع، بينما تتلقى الشركة شكاوى المواطنين، واستفساراتهم، من خلال الواتس آب عبر الرقم 01275358538، أو عبر الخط الساخن 125.