«مياه القاهرة» تطلق حملة توعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بمكتبة مصر الجديدة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار جهود نشر ثقافة الوعي المائي ضمن خطة إدارة التوعية لتنفيذ الأنشطة المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتكثيف حملات التوعية بمؤسسات الدولة كافة، إذ نفذ فريق التوعية ومركز خدمة عملاء مصر الجديدة التابع للشركة، حملة بمكتبة مصر الجديدة لعدد 100 طفل من المترددين عليها.

تعزيز الممارسات الإيجابية

تضمنت الحملة، أنشطة متنوعة كندوة توعوية بعنوان «كل نقطة بتفرق»، وورش رسم وتلوين ومسابقات توعوية للأطفال، وجرى توزيع جوائز عينية لتعزيز الممارسات الإيجابية في استخدام المياه، بجانب الألعاب التفاعلية لنشر مفهوم الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها.

حملات توعية تغطي القاهرة

وشملت فاعليات الاحتفالية بالمكتبة، أغنية عن المياه باستخدام أساليب العرض الحديثة و بطرق تفاعلية لسهولة ترسيخ مجهود الشركة تجاه الحفاظ على كل نقطة مياه، وجاري استكمال حملات التوعية التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.